Нижегородец пытался затащить в свою квартиру 11-летнюю девочку и изнасиловать

В Нижегородской области мужчину арестовали за попытку похищения девочки
Жителя Нижегородской области обвиняют в попытке похищения ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. По данным издания, мужчина остановил 11-летнюю девочку и пытался затащить ее к себе в квартиру. В этот момент ребенок стал громко кричать, из-за чего к несовершеннолетней бросились соседи и семья.

Сам обвиняемый скрылся в квартире, но вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали его. Предполагается, что он хотел изнасиловать школьницу и расправиться с ней.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело, сейчас он находится под арестом. Известно, что фигурант является инвалидом и нигде не работал. До этого случая его уже привлекали к ответственности за кражу и повреждение имущества.

До этого в Воронежской области 25-летний мужчина вместе со спутницей избил 11-летнего мальчика и пытался его похитить. Паре показалось, что компания детей их оскорбляла, и, когда школьники бросились бежать, им удалось поймать одного ребенка, которого мужчина и девушка увезли к себе на съемную квартиру. Пару задержали.

Ранее компания мужчин похитила туристку в центре города и насиловала три дня.

 
