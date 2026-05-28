У жителя Австрии, вернувшегося из Африки, подозревают Эболу

Туриста, прибывшего из Уганды в Австрию, госпитализировали с симптомами лихорадки Эбола. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на заявление Государственного управления здравоохранения.
«Вчера житель района Урфар-Умгебунг был госпитализирован для стационарного обследования в связи с симптомами заболевания. Поскольку этот человек вернулся из Уганды, <...> он был изолирован и получает лечение в соответствии с медицинскими рекомендациями», — говорится в публикации.
Если врачи подтвердят наличие лихорадки Эбола у туриста, то это станет первым случаем вируса в Европе во время текущей вспышки.
17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.
Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90 процентов.
Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.