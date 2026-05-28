У экс-вице-мэра Нижнего Новгорода изъяли 328 млн рублей

Суд обратил в доход государства активы бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который обвиняется в получении взятки, и его родственников на 328 млн руб. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства 328 млн руб. в виде прибыли семейного бизнеса бывшего вице-мэра Ильи Штокмана и активов, приобретенных на взятку от уже бывшего депутата гордумы Карима Ибрагимова», — говорится в материале.

По данным прокуратуры, чиновник, в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года, занимая должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, нарушил закон, принимая участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц и извлекая из этого выгоду.

Дело против бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода и его брата Михаила связано с обвинениями в коррупции, скрытом управлении бизнесом и легализации преступных доходов. Следствие установило, что в 2022 году Илья Штокман получил 55 млн рублей от экс-депутата гордумы и застройщика Карима Ибрагимова.

Взятка предназначалась за помощь компании АГК в получении муниципального контракта на строительство жилья под расселение аварийного фонда. Деньги перевели под видом договора на покупку 13 тонн гравия для бетонного завода «Вектор», которым Штокман тайно руководил после назначения на чиновничью должность в 2020 году.

