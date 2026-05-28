Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

У экс-вице-мэра Нижнего Новгорода изъяли 328 млн рублей

Суд конфисковал активы бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода на 328 млн руб
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Суд обратил в доход государства активы бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который обвиняется в получении взятки, и его родственников на 328 млн руб. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства 328 млн руб. в виде прибыли семейного бизнеса бывшего вице-мэра Ильи Штокмана и активов, приобретенных на взятку от уже бывшего депутата гордумы Карима Ибрагимова», — говорится в материале.

По данным прокуратуры, чиновник, в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года, занимая должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, нарушил закон, принимая участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц и извлекая из этого выгоду.

Дело против бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода и его брата Михаила связано с обвинениями в коррупции, скрытом управлении бизнесом и легализации преступных доходов. Следствие установило, что в 2022 году Илья Штокман получил 55 млн рублей от экс-депутата гордумы и застройщика Карима Ибрагимова.

Взятка предназначалась за помощь компании АГК в получении муниципального контракта на строительство жилья под расселение аварийного фонда. Деньги перевели под видом договора на покупку 13 тонн гравия для бетонного завода «Вектор», которым Штокман тайно руководил после назначения на чиновничью должность в 2020 году.

Ранее в Нижнем Новгороде за взятку задержали первого заместителя главы администрации.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!