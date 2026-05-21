В Алуште главного архитектора подозревают в получении особо крупной взятки

112: главный архитектор Алушты задержан по подозрению в получении взятки
Telegram-канал 112

Главный архитектор Алушты Александр Струбалин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«По данным источника 112, Александра Струбалина задержали 20 мая. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в посте.

Струбалин — начальник управления градостроительства и архитектуры. Он также имеет звание заслуженного архитектора Крыма.

Других подробностей не приводится. Правоохранительные органы республики пока не комментировали данные.

12 мая Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова по обвинению в получении взяток. Согласно решению суда, экс-министр будет находиться под стражей до 7 июля 2026 года.

До этого Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева по обвинению в коррупции.

Ранее министра энергетики Ставропольского края арестовали за превышение полномочий.

 
