На Украине задержали детектива и аналитика Бюро экономической безопасности

Правоохранители задержали детектива и аналитика Бюро экономической безопасности Украины по подозрению в получении взяток. Об этом сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко, пишет «Страна.ua».

По версии следствия, старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области требовал 15 тысяч долларов у мужчины, проходившего по делу об изготовлении, ввозе и сбыте фальшивых денег. Взамен он обещал помочь ему избежать уголовного преследования и лишения свободы.

Другой задержанный — аналитик ведомства, ранее работавший в налоговых органах — предлагал представителям предприятия содействие в получении лицензии на хранение топлива за две тысячи долларов.

В декабре издание The Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». В публикации отмечается, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Например, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Ранее глава РФПИ раскритиковал западные СМИ за неохотное освещение коррупции на Украине.