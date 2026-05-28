Мурашко назвал процент выживаемости детей с раком в России

Общая выживаемость детей с онкологическими заболеваниями в России превышает 83%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, с 2022 года детская смертность от раковых заболеваний снизилась в стране на более чем 5%.

До этого директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России профессор Светлана Варфоломеева развеяла один из главных мифов, почему дети болеют раком. Считается, что развитие злокачественного образования провоцирует вакцинация. Однако это не так. Врач пояснила, что прививки, внесенные в национальный календарь, прежде всего прививка против гепатита В, напротив, профилактирует развитие рака печени, потому что профилактирует развитие вирусного гепатита B. Также важно — и для мальчиков, и для девочек — вакцинироваться от вируса папилломы человека, отметила медик. Она призвала, не относиться к информации о негативном влиянии вакцинации как к достоверной.

Ранее онколог Румянцев назвал самый распространенный вид детского рака в России.