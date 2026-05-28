Косатки устроили фотосессию на Курилах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Черно-белые гиганты показывали идеальный выход из воды, пока местные ловили кадры с Менделеевым и Тятей на фоне. Получилось на миллион», — говорится в посте.

До этого группа косаток напала на яхту, находившуюся у берегов Португалии, и повредила ее. Инцидент произошел в ночное время неподалеку от города Назаре. Яхта с семьей из Нидерландов направлялась из Лиссабона в Порту. Косатки пробили обшивку судна и забортная вода стала поступать внутрь. Экипаж смог довести поврежденную яхту до берега. Местные власти скоро приступят к ее осмотру. В результате инцидента никто не пострадал.

Прошлой осенью произошел похожий случай — косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии. Как писали тогда СМИ, одна из косаток несколько раз протаранила корпус парусника, принадлежащего клубу Nautic Squad Club, в результате чего судно накренилось и постепенно ушло под воду. Близлежащие лодки не смогли отбуксировать его в безопасное место, и пассажиры оказались в воде.

Ранее детеныш косатки попал в опасную ловушку на Камчатке.