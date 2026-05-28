Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Косатки устроили фотосессию на Курилах

Жители Курил запечатлели косаток на фоне вулканов Менделеева и Тятя
Telegram-канал Экскурсии на Кунашире

Косатки устроили фотосессию на Курилах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Черно-белые гиганты показывали идеальный выход из воды, пока местные ловили кадры с Менделеевым и Тятей на фоне. Получилось на миллион», — говорится в посте.

До этого группа косаток напала на яхту, находившуюся у берегов Португалии, и повредила ее. Инцидент произошел в ночное время неподалеку от города Назаре. Яхта с семьей из Нидерландов направлялась из Лиссабона в Порту. Косатки пробили обшивку судна и забортная вода стала поступать внутрь. Экипаж смог довести поврежденную яхту до берега. Местные власти скоро приступят к ее осмотру. В результате инцидента никто не пострадал.

Прошлой осенью произошел похожий случай — косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии. Как писали тогда СМИ, одна из косаток несколько раз протаранила корпус парусника, принадлежащего клубу Nautic Squad Club, в результате чего судно накренилось и постепенно ушло под воду. Близлежащие лодки не смогли отбуксировать его в безопасное место, и пассажиры оказались в воде.

Ранее детеныш косатки попал в опасную ловушку на Камчатке.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!