Росфинмониторинг внес религиозного деятеля Сипко в перечень террористов и экстремистов

Религиозный деятель Сипко попал в список террористов и экстремистов в России

Религиозный деятель общественного объединения Vatanci («Ватанчы») Юрий Сипко попал в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Общественное объединение Vatanci... Сипко Юрий Кириллович, 28.02.1952 г. р., г. Тара Омской области», — указано в карточке.

В список также попал житель Мариуполя Иван Кемичаджи, приговоренный к 5,5 года колонии строгого режима за оправдание терроризма.

В апреле Минюст России включил в реестр иностранных агентов филолога, журналиста и историка литературы Ивана Толстого (признан в РФ иноагентом) — внука писателя Алексея Николаевича Толстого.

По данным министерства, Толстой распространял недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, филолог принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иностранных агентов и нежелательных на территории России организаций, а также взаимодействовал с нежелательной в РФ организацией.

Иван Толстой — брат писательницы Татьяны Толстой. Она, в свою очередь, является матерью известного блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Таким образом, Толстой приходится ему дядей.

Ранее Росфинмониторинг включил панк-группу Pussy Riot в список террористов и экстремистов.