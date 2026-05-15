Панк-группу Pussy Riot внесли в перечень террористических организаций

Росфинмониторинг включил Pussy Riot в список террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла панк-группу Pussy Riot в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 1. Объединение панк-группа Pussy Riot», — указано в списке.

В декабре прошлого года Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием признать Pussy Riot экстремистской организацией. В надзорном ведомстве пояснили, что поводом стали проводимые группой акции, представляющие угрозу для безопасности государства. В качестве конкретных примеров были упомянуты панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве и акция на поле во время финальной игры Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, впоследствии это решение подтвердила административная коллегия Московского городского суда. 27 февраля в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции заявили, что решение о признании Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ вступило в законную силу.

Ранее адвоката Pussy Riot осудили за фейки о российских войсках.

 
