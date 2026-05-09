Раненого детеныша краснокнижной нерпы спасли на Ладожском озере

В Ленинградской области спасли годовалого детеныша краснокнижной нерпы. Об этом сообщает петербургский водоканал.

Все случилось в период с 7 на 8 мая в Приозерском районе на Ладожском озере. Туристы наткнулись на истощенного годовалого самца ладожской кольчатой нерпы — шея животного была глубоко порезана рыболовной сетью. Неравнодушные граждане самостоятельно срезали путы и связались со специалистами.

Детенышу требовалась срочная доставка на материк и на призыв откликнулись сотрудники МЧС. Благодаря их помощи нерпа стала девятым краснокнижным пациентом, проходящим реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы в этом сезоне. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

