Жителей Подмосковья предупредили о возможных заморозках

МЧС: заморозки ожидаются в Подмосковье 29 и 31 мая
В Подмосковье 29 и 30 мая в утренние и ночные часы столбики термометров могут опуститься до отрицательных значений. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил главк МЧС по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды (...) в ночные и утренние часы 29 и 30 мая в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2...0 °C», — говорится в публикации.

В ведомстве в связи с погодными изменениями жителей региона попросили быть осторожными и бдительными.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Московской области этой ночью и в субботу температура воздуха резко понизится до +2…+7 градусов, а осадки сменятся на смешанные. По его словам, в отдельных районах региона ожидается ниже нуля, на почве возможны заморозки.

Такая погода будет сопровождаться западным и северо-западным ветром со скоростью до 10 м/с, в воскресенье он несколько ослабнет — до 3-8 м/с. При этом среднесуточная температура будет на 7 градусов отклоняться от климатической нормы, отметил синоптик.

Ранее россиян призвали контролировать давление во время предстоящего похолодания.

 
