На Московскую область надвигаются заморозки и смешанные осадки

В столичном регионе в ближайшие дни прогнозируется облачная погода с прояснениями, а к выходным ожидаются заморозки. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что местами по региону будут идти кратковременные дожди, включая выходные. В субботу, 30 мая, днем ожидается от +10 до +15 градусов, в воскресенье +13…+18 градусов.

В Московской области этой ночью и в субботу температура воздуха резко понизится до +2…+7 градусов, а осадки сменятся на смешанные, предупредил синоптик. По его словам, в отдельных районах региона ожидается ниже нуля, на почве возможны заморозки.

Такая погода будет сопровождаться западным и северо-западным ветром со скоростью до 10 м/с, в воскресенье он несколько ослабнет – до 3-8 м/с. При этом среднесуточная температура будет на 7 градусов отклоняться от климатической нормы, заключил Ильин.

