Россиян призвали контролировать давление во время предстоящего похолодания

Резкие перепады температур негативно влияют на здоровье, для минимизации рисков важно отслеживать своё состояние, в том числе – контролировать артериальное давление. Об этом в беседе с RT сообщил врач-кардиолог сети клиник «Будь Здоров» кандидат медицинских наук Иосиф Шубитидзе.

Он посоветовал, в частности, теплее одеваться с акцентом на защиту шеи и головы, а также не выходить из тепла резко на холод – важно сначала дать сосудам адаптироваться к пониженной температуре. Кроме того, дважды в день необходимо измерять давление – утром и вечером. Если оно продемонстрирует устойчивое повышение, то нужно обратиться к врачу, подчеркнул специалист.

Также для сохранения текучести крови нужно пить достаточно жидкости с акцентом на травяной чай и тёплую воду, отметил кардиолог. Он также посоветовал во время весеннего похолодания отказаться от работ на огороде и долгих прогулок.

Напомним, Шубитидзе подчёркивал, что понижение температуры воздуха в мае сильнее бьёт по организму, чем зимние морозы. Организм в это время года не адаптирован к такой резкой смене погоды, что повышает нагрузку на сердце и особенно опасно для гипертоников.

Синоптик ранее предупреждал, что на Московскую область надвигаются заморозки и смешанные осадки.

 
