Mash опубликовал видео с дроном на здании суда в Нижнем Новгороде

Момент взрыва дрона на крыше облсуда в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крыше областного суда в Нижнем Новгороде попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах крыша суда находится в огне, также заметен развевающийся российский флаг.

Утром 28 мая министерство обороны РФ заявило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 62 украинских беспилотника над территорией России. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Нижегородской, Воронежской, Тамбовской областями, республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

27 мая Минобороны России сообщало, что почти десяток украинских беспилотных летательных аппаратов сбили над регионами России в период с 8:00 до 20:00 мск. Атаки отразили в Курской и Белгородской областях. В заявлении уточнялось, что Вооруженные силы Украины использовали беспилотники самолетного типа.

Ранее в Белоруссии сообщили о попытках украинских БПЛА пересечь границу республики.