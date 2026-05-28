Россиян предостерегли от поездок в Африку строчкой из «Айболита»

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС предостерег россиян от поездок в Африку. По этому случаю медик даже вспомнил строчку из сказки Корнея Чуковского «Айболит».

«Не ходите, дети, в Африку гулять». Этот совет остается в силе, я его подтверждаю», — сказал Онищенко.

Он отметил, что ни о каких поездках в Африку не может быть и речи. По его словам, на этом континенте нечего делать россиянам, за исключением миллионеров, которые летают туда на охоту. Онищенко добавил, что местные власти сами «будут препятствовать» приезду туристов.

17 мая ВОЗ назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным организации, зафиксировано международное распространение заболевания.

Из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на государственной границе России усилили санитарно-карантинный контроль. По данным Роспотребнадзора на 27 мая, риски распространения лихорадки Эбола на территории России отсутствуют, а завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано.

Специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемого вирусом Бундибуджио. Организовано ее производство.

Ранее в Конго вооруженные люди ворвались в больницу, где лечат от Эболы.