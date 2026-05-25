В больнице ДР Конго начали стрельбу из-за тел умерших от Эболы

В ДР Конго вооруженные люди ворвались в больницу, где лечат от Эболы
Группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в больницу Монгбвалу на востоке Конго, где проходят лечение пациенты с лихорадкой Эбола. Инцидент произошел вечером 24 мая, передает Associated Press.

По данным агентства, во время нападения раздавались выстрелы, а медицинскому персоналу пришлось экстренно эвакуировать пациентов и сотрудников. Как рассказал директор больницы Ричард Локуду, нападавшие требовали передать им тела двух родственников, скончавшихся от болезни.

Это уже третье нападение на медицинское учреждение за последнюю неделю. Первые два произошли также в ДР Конго: в городе Рвампара и провинции Итури, где местным жителям не отдали тела родственников из-за рисков заражения.

Специалисты напоминают, что тела умерших от Эболы могут стать причиной дальнейшего распространения инфекции во время похоронных церемоний.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в настоящее время число предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК превысило 900, включая 101 подтвержденный случай.

Ранее в Конго произошло нападение на клинику в городе Рвампара, где сбежали шесть пациентов с симптомами Эболы.

 
