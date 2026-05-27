В России усилили санитарный контроль на границе из-за вспышки Эболы в Африке

РПН: из-за вспышки Эболы в Африке на госгранице РФ усилен санитарный контроль

Из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на государственной границе России усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщает Роспотребнадзор (РПН).

В ведомстве уточнили, что в настоящее время риски распространения лихорадки Эбола на территории России отсутствуют, а завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано.

Кроме того, специалисты РПН разработали тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемого вирусом Бундибуджио. Организовано ее производство.

«Российская Федерация обладает высоким уровнем готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе «Санитарный щит», которая служит надежным барьером, предотвращающим завозы особо опасных инфекций», – говорится в сообщении ведомства.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола – острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30% до 90%.

