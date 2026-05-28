В СК раскрыли детали дела запрещенной группы «Артподготовка»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников запрещенной экстремистской организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СКР уточнили, что речь идет о следующих членах группы: Сергее Яковлеве, Алексее Щепкине, Владимире Дрофе, Игоре Шарневе, Светлане Малаховой, Анне Радионовой, а также двух сотрудниках ОАО «РЖД» Юрии Мартьянове и Алексее Демченко.

В зависимости от роли каждому из фигурантов предъявлены обвинения по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к теракту и незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ.

Следствие установило, что террористической группой руководил Вячеслав Мальцев (признан в РФ иностранным агентом), остальные фигуранты дела являлись наиболее радикальными участниками организации.

Уточняется, что группировка с апреля по июнь 2024 года готовилась к совершению теракта в Оренбургской области: они планировали подорвать железнодорожный состав, который перевозил военную продукцию.

Мартьянов и Демченко, работая в «РЖД», сообщили о местах, где можно свободно проникнуть на наиболее уязвимые участки железной дороги. Другие участники группы изготовили и привезли в Оренбургскую область взрывчатку и оружие.

В СК отметили, что теракт предотвратили сотрудники ФСБ и МВД России. Участников террористической ячейки задержали.

Против основателя организации Вячеслава Мальцева еще в 2017 году возбудили дело об экстремизме, и он покинул страну, его объявили в международный розыск.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в Следкоме.

Ранее российский ученый получил 9,5 года за перевод 3 тыс. рублей «Артподготовке».