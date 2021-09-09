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ФСБ признала «Артподготовку»** террористической организацией

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Экстремистское сообщество «Артподготовка» (организация запрещена в России)*, которое было создано Вячеславом Мальцевым, пополнило список террористических организаций ФСБ России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, оно вступило в силу 7 июня текущего года.

«Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников межрегионального общественного движения «Артподготовка»*, — сказано в соответствующем реестре.

Согласно данным ФСБ, Мальцев создал «Артподготовку» и одноименный интернет-проект «с целью организации в России революции».

В 2017 году движение «Артподготовка» признали экстремистским и запретили его деятельность на территории России. Против основателя организации Вячеслава Мальцева возбудили дело об экстремизме, и он покинул страну.

В 2019 году Московский окружной военный суд признал трех активистов «Артподготовки» виновными в подготовке теракта в Москве.

По версии следствия, мужчины вступили в сговор и готовили теракты с использованием «коктейлей Молотова», однако не смогли реализовать свои планы по поджогу зданий органов власти в центре столицы. Олега Дмитриева и Сергея Озерова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, Олега Иванова — к семи.

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