Диетолог раскрыла секреты летнего рациона

Летом хочется легкости и свежести, однако не стоит отказываться от мяса или переходить на одни огурцы. Как совместить сезонные овощи, шашлык и не перегрузить желудок, объяснила в беседе с «Радио 1» специалист по снижению веса Виктория Говорушко.

«Природа не создала несочетаемых продуктов. Мы сами делаем их такими, когда заталкиваем все в пироги с промышленными консервантами. Летом прекрасно работает связка: шашлык (мясо) и салатик (редиска, огурчики, перец). Рыба на гриле с овощами — пожалуйста» — отметила эксперт.

При приготовлении холодного супа (окрошки или свекольника) она посоветовала обязательно добавлять немного мяса. Что касается напитков, по ее словам, холодную газировку лучше заменить на воду с лимоном, мятой или огурцом — такой напиток приятен на вкус и никак не отразится на фигуре.

Как напоминает проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», сезонные продукты содержат максимум витаминов, минералов и антиоксидантов, которые защищают организм от различных заболеваний и вредного воздействия окружающей среды.

Эксперты рекомендуют россиянам обратить внимание на кабачки и баклажаны, а также различные виды капусты (белокочанную, брокколи, пак-чой, цветную и кольраби), лук репчатый и порей, молодой горошек, картофель, морковь, свеклу, огурцы, сладкий перец и помидоры, редис и редьку, сельдерей, спаржу, стручковую фасоль и артишоки.

