Роспотребнадзор назвал продукты, которые нужно включить в рацион в июне

Сезонные продукты содержат максимум витаминов, минералов и антиоксидантов, которые защищают организм от различных заболеваний и вредного воздействия окружающей среды. Об этом сообщает проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Эксперты рекомендовали россиянам обратить внимание на кабачки и баклажаны, а также различные виды капусты (белокочанную, брокколи, пак-чой, цветную и кольраби), лук репчатый и порей, молодой горошек и картофель, морковь, свеклу, огурцы, сладкий перец и помидоры, редис и редьку, сельдерей, спаржу и стручковую фасоль, артишоки.

В июне созревают абрикосы, нектарины и персики, а также многие виды зелени: кресс-салат, кочанный и листовой салат, рукола, кинза, базилик, петрушка, розмарин, мята, зеленый лук, молодые побеги чеснока, сельдерей, шпинат и щавель, крапива.

«Конечно, лето – время ягод. Вишня, черешня, черника, земляника, клубника, красная смородина, крыжовник, малина – все они украсят ваше меню в июне. Кстати, диетологи рекомендуют заменить десерты ягодами», — рассказали эксперты.

До этого врач рассказала, что нежирные виды мяса можно есть каждый день. Мясо, в котором больше 18 граммов жира, рекомендовано употреблять не чаще двух раз в неделю.

Ранее ученые выяснили, как людям с гипертонией защититься от деменции.