Врач дала советы, как избежать пищевого отравления в жару

Чтобы избежать пищевого отравления в жаркую погоду, нужно тщательно промывать все овощи и зелень, а готовую еду не хранить без холодильника больше часа. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-диетолог Ирина Писарева. Она также посоветовала не забывать про важное правило — мыть руки перед едой.

«Лето – это пора, когда очень часто бывают пищевые отравления и у взрослых, и у детей. Тем более сейчас в Москве и в целом в российских регионах держится достаточно высокая температура. Многие уезжают в отпуска, ходят в походы, берут с собой еду, и, естественно, можно получить пищевое отравление. Самое важное, первое правило, которое нужно соблюдать – это гигиена. Мыть руки перед едой. Также важно тщательно промывать все овощи и зелень. Очень внимательно смотреть, чтобы не попадало ничего лишнего. Сейчас пора фруктов. Многие начинают есть и арбузы. Обязательно нужно смотреть, чтобы он был спелый, не разбитый, не надрезанный, не прогнивший. То же самое касается фруктов. Если вы видите, что, например, вишня или черешня подпорчена, или есть надрывы, то ее лучше не есть», — сказала Писарева.

Она также напомнила, что летом лучше не готовить большие порции еды. По словам врача, салаты, бутерброды, любую готовую еду лучше не хранить на столе больше часа.

«Если вы хотите хранить больше, убирайте в холодильник. Это очень важно, чтобы избежать отравления. Если вы делаете какой-то салат с заправкой, особенно если это майонез, съесть его нужно сразу. Потому что именно при высокой температуре болезнетворные бактерии размножаются очень быстро, и можно получить достаточно сильное пищевое отравление. По поводу мяса – действует такое же правило: приготовили небольшое количество, съели, а остальное можно сразу убрать в холодильник. При этом если овощи и фрукты нужно тщательно промывать, то мясо, наоборот, нет смысла промывать, потому что все микробы погибают при термической обработке. А когда вы его моете, вы наоборот «размазываете» эти бактерии. Конечно, если там видимое загрязнение, или что-то вы хотите отрезать, это другое дело. Сырое или готовое мясо также не стоит держать в тепле, а сразу же мариновать и готовить», — заключила Писарева.

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