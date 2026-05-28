Врач раскрыла, с какого возраста детям можно употреблять майонез

Врач Кашух: майонез можно употреблять с трехлетнего возраста
Майонез не является запрещенным продуктом для детей, однако вводить его в рацион слишком рано не стоит. Возрастной порог в данном случае — три года. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«В популярном соусе содержится до 55% жиров, а калорийность доходит до 700 ккал на 100 г — это очень много для растущего организма. Кроме того, в составе покупных вариантов, как правило, много соли и сахара», — предупредила специалист.

Майонез — калорийный и жирный продукт, однако в умеренном количестве он не способен навредить здоровому человеку, добавила она.

До этого Кашух говорила, что готовые салаты и закуски с майонезом из магазинов несут в себе риски отравления, поскольку до покупки могут лежать заправленными длительное время.

Она посоветовала употреблять блюда с этим соусом в течение 12 часов при условии хранения в холодильнике. На следующий день риск отравления возрастает. При комнатной температуре, по ее словам, хранить майонезные салаты запрещено.

Ранее врач назвала продукты, которые летом особенно опасны для детей.

 
