Ливни разрушили несколько пролетов исторического моста в Дагестане

В селе Касумкент (Сулейман-Стальский район Дагестана) частично обрушились пролеты 250-метрового 17-арочного моста через реку Чирагчай. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция (ГАИ), публикуя кадры происшествия.

В ГАИ уточнили, что объездной путь был организован по мосту, расположенному на 16 км автодороги Мамраш — Ташкапур — Араканский мост.

Отмечается, что причиной обрушения стали многодневные ливни, из-за которых повысился уровень воды в реке Чирагчай.

Мост через реку Чирагчай построили в 1929 году, его длина — 250 метров, он связывает части райцентра и соседние районы. Сооружение является не только транспортной артерией, но и памятником архитектуры Дагестана.

26 мая МЧС предупредило о том, что уровень воды реки Акташ в Хасавюртовском районе республики превысил опасную отметку, есть угроза подтопления населенных пунктов в пойме. Пресс-служба министерства природы республики сообщила, что его специалисты круглосуточно отслеживают уровень воды на реке Акташ. Особое внимание уделяют территориям рядом с населенными пунктами Адильотар, Тутлар и Кадыротар.

Причиной этого стали сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром, которые накрыли несколько регионов Дагестана.

Ранее в Ингушетии десятки детей эвакуировали из-за паводка.