В Ингушетии десятки детей эвакуировали из-за паводка

МЧС Ингушетии: 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали из-за подтопления

В Ингушетии из-за подтопления эвакуировали 75 местных жителей, в их числе 30 детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

«Всего по состоянию на 18:00 эвакуировано 75 человек, из них 30 детей, маломобильных граждан среди эвакуированных нет. Эвакуируемые размещены у родственников в связи с отказом от размещения в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении.

Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин поручил усилить контроль за паводковой ситуацией в Карабулаке, Сунже, Сунженском и Джейрахском районах. МЧС развернуло круглосуточный оперативный штаб, который отслеживает уровень воды. Муниципалитетам поручено укрепить зоны риска. Также приведены в готовность пункты временного размещения.

20 мая сообщалось, что на территории всех регионов Северо-Кавказского федерального округа из-за дождей и ветра ожидаются подтопления. Сильные дожди, грозы с градом, а также штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут привести к подтоплению пониженных участков местности, нарушению работы систем жизнеобеспечения населения, затруднениям в работе транспорта в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ставропольском крае.

Ранее в Гидтрометцентре назвали единственную причину наводнения в Дагестане.