Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Дагестане возникла угроза подтопления сел

МЧС: угроза подтопления сел возникла в Дагестане из-за поднятия воды в реке
Shutterstock/sunakri

Уровень воды реки Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил опасную отметку, есть угроза подтопления населенных пунктов в пойме. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«На реке Акташ расход воды составляет 270 кубометров в секунду при опасной отметке 250. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в пойме», — сказали в ведомстве.

На реке Терек расход воды достиг 675 кубометров в секунду при неблагоприятной отметке 700. В населенных пунктах организовали дежурство спасателей, обстановка постоянно мониторится.

Пресс-служба министерства природы республики сообщила, что его специалисты круглосуточно отслеживают уровень воды на реке Акташ. Особое внимание уделяют территориям рядом с населенными пунктами Адильотар, Тутлар и Кадыротар.

«Принимаемые меры направлены на недопущение образования заторов на реке», — отметили в ведомстве.

По информации МЧС, 26 мая местами по районам региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром. Уровни воды рек могут подняться до неблагоприятных отметок, в горных территориях возможен сход селевых потоков малого объема.

Ранее в Чечне меньше чем за месяц построили 143 дома для потерявших жилье при паводках.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!