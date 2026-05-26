В Дагестане возникла угроза подтопления сел

МЧС: угроза подтопления сел возникла в Дагестане из-за поднятия воды в реке

Уровень воды реки Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил опасную отметку, есть угроза подтопления населенных пунктов в пойме. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«На реке Акташ расход воды составляет 270 кубометров в секунду при опасной отметке 250. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в пойме», — сказали в ведомстве.

На реке Терек расход воды достиг 675 кубометров в секунду при неблагоприятной отметке 700. В населенных пунктах организовали дежурство спасателей, обстановка постоянно мониторится.

Пресс-служба министерства природы республики сообщила, что его специалисты круглосуточно отслеживают уровень воды на реке Акташ. Особое внимание уделяют территориям рядом с населенными пунктами Адильотар, Тутлар и Кадыротар.

«Принимаемые меры направлены на недопущение образования заторов на реке», — отметили в ведомстве.

По информации МЧС, 26 мая местами по районам региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром. Уровни воды рек могут подняться до неблагоприятных отметок, в горных территориях возможен сход селевых потоков малого объема.

