В бургерах из премиальной говядины нашли другие виды мяса

В бургерах из мраморной говядины, которые продавали в «Азбуке вкуса», нашли следы свинины и курятины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Проверка показала, что реальный состав продукта отличается от того, что указан на этикетке. Постороннюю ДНК свинины и курицы обнаружили в «Стейкбургере ЛАЙТ из мраморной говядины» бренда PRIMEBEEF. При этом на этикетке утверждалось, что полуфабрикат сделан полностью из мраморной говядины. Специалисты Роспотребнадзора вынесли предостережение производителю.

Пищевой технолог Ольга Пасько пояснила, что частицы ДНК другого мяса могут попадать в продукт через ножи, доски, мясорубки и пр. По ее словам, производитель может полностью исключить такие следы только при полном разделении цехов. Однако позволить себе такую систему могут далеко не все производства, отметила она.

