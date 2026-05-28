Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В бургерах из премиальной говядины нашли другие виды мяса

SHOT: в говяжьих бургерах из «Азбуки вкуса» нашли следы свинины и курятины
digifoodstock.com/Global Look Press

В бургерах из мраморной говядины, которые продавали в «Азбуке вкуса», нашли следы свинины и курятины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Проверка показала, что реальный состав продукта отличается от того, что указан на этикетке. Постороннюю ДНК свинины и курицы обнаружили в «Стейкбургере ЛАЙТ из мраморной говядины» бренда PRIMEBEEF. При этом на этикетке утверждалось, что полуфабрикат сделан полностью из мраморной говядины. Специалисты Роспотребнадзора вынесли предостережение производителю.

Пищевой технолог Ольга Пасько пояснила, что частицы ДНК другого мяса могут попадать в продукт через ножи, доски, мясорубки и пр. По ее словам, производитель может полностью исключить такие следы только при полном разделении цехов. Однако позволить себе такую систему могут далеко не все производства, отметила она.

До этого стало известно, что россияне больше всего не любят в бургерах. Исследование «Бургер Кинга» выявило, что подавляющее число респондентов (90%) предпочитают есть бургеры без острого соуса и перца. Топ самых нелюбимых ингредиентов в блюде возглавили лук и маринованные огурчики.

Ранее россиян предупредили, что фастфуд может разрушать мозг.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!