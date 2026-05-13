Россиян предупредили, как фастфуд влияет на мозг и тело

Доцент Власова: фастфуд может разрушать мозг
Фастфуд и полуфабрикаты могут разрушать мозг, приводить к депрессии, ожирению и деменции. Об этом «Пятому каналу» рассказала доцент кафедры цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного сервиса МГУТУ имени К. Г. Разумовского Кристина Власова.

По ее словам, такие продукты содержат глутамат натрия (пищевую добавку Е621), который усиливает действие вкусовых рецепторов. В случае частого потребления такой продукции у людей вырабатывается привязанность, поэтому остальная еда начинает казаться пресной. При этом самая большая угроза таится в трансжирах.

«Употребление большого количества трансжиров может приводить к таким заболеваниям, как сердечно-сосудистые. Например, инфаркты, инсульты», — отмечает эндокринолог, врач высшей категории Эльвира Азымшина.

Ученые из Университета Монаша до этого установили, что даже умеренное потребление ультраобработанных продуктов связано с ухудшением внимания и скорости обработки информации. В работе приняли участие более 2100 взрослых жителей Австралии без признаков деменции. Исследователи сопоставили данные о рационе участников с результатами когнитивных тестов, оценивающих концентрацию и скорость мышления.

