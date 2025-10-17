На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что россияне не любят в бургерах

«Бургер Кинг»: россияне просят убрать из бургеров лук и маринованные огурчики
Подавляющее количество россиян (90%) предпочитают бургеры без острого соуса и перца, а лук и маринованные огурчики возглавили топ самых нелюбимых ингредиентов в блюде. Об этом говорится в исследовании «Бургер Кинга», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Там говорится, что в 2025 году острые бургеры выбирали лишь 10% клиентов по России, среди городов-миллионников показатель оказался незначительно выше — 11%. Из главных любителей бургеров поострее выделяются Краснодар, Самара и Ростов-на-Дону — там блюда с острыми добавками выбирают в 13% случаев.
По результатам аналитики, россияне не в восторге от лука: в текущем году в ресторанах сети его просили убрать из бургеров в 40% случаев. Еще в топ нелюбимых ингредиентов бургера попали маринованный огурец (19%), горчица (9%), помидор и кетчуп (по 8%). Меньше всего неприязни в бургерах у россиян вызывает салат Айсберг и майонез — их убирали в 7% и 4% случаев соответственно. Такая же тенденция наблюдается при заказе бургеров доставкой.

В городах-миллионниках наблюдается схожая ситуация. Особенно часто избегают лука в Воронеже, Перми, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Правда, в 2024 году в ресторанах лук не любили еще больше — его просили убирать в 41% случаев, а среди городов-миллионников — в 42%. Самые главные ненавистники данного ингредиента в прошлом году находились в Перми, Омске и Воронеже.

Однако у россиян есть ряд продуктов, которые, напротив, пользуются особой популярностью. Чаще в сети ресторанов клиенты просят добавить в бургеры чеддер (17%), двойной чеддер (11%), двойную порцию бекона (12%) и помидор (12%). Реже в топ любимых повторяемых ингредиентов входит хрустящий лук, тот самый салат Айсберг (по 8%) и двойная добавка «сыр-бекон» (6%). Такие же добавки для бургеров пользуются популярностью и в доставке — как по стране в целом, так и в городах-миллионниках.

В рамках исследования «Бургер Кинг» изучил продажи бургеров в штуках с января по август 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В аналитику попали как сервис доставки, так и продажи в ресторанах сети по всей России, включая города с населением свыше 1 млн человек. В список городов-миллионников вошли: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград.

Ранее сообщалось, что четверть россиян утоляют голод первым, что попадется под руку.

