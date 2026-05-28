Москвичам рассказали, когда ждать устойчивой жары

Синоптик Ильин: устойчивая жара наступит в Москве в середине июня
Maxim Shemetov/Reuters

Устойчивая жаркая погода от +25°C ожидается в Москве в середине июня. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«С середины июня установится 25-градусная температура. Будет жаркая погода. В третьей декаде июня кратковременно, на 1-2 дня похолодает до +20°C и ниже, а затем снова будет +25...+30°C», — рассказал специалист.

По словам синоптика, такая жаркая погода сохранится до конца июня и плавно перейдет на июль. При этом в первый месяц лета ожидаются и осадки.

До этого советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин говорил, что самыми холодными днями в Москве и Подмосковье, а также в других областях Центральной России и Поволжья, будут 28 и 29 мая. В выходные также не стоит ожидать возвращения температуры воздуха к климатической норме. При этом существует большая вероятность, что с 4-5 по 7-9 июня температура воздуха достигнет +28°C.

