Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Краснов поручил оперативно восстановить работу Нижегородского областного суда

Краснов поручил восстановить работу Нижегородского облсуда после удара БПЛА
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов поручил оперативно провести восстановительные работы пострадавшего после удара беспилотника здания Нижегородского областного суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВС.

«Председатель ВС России подчеркнул, что ночная атака БПЛА, организованная украинскими боевиками, не повлияет на реализацию конституционных прав граждан», — отметили в высшей судебной инстанции.

В ночь на 28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Нижний Новгород. В результате атаки, предварительно, никто не пострадал, однако здание областного суда, расположенное в центре города, получило повреждения: локально разрушена кровля без последующего возгорания.

В самом суде сообщили, что судебные процессы, запланированные на 28 мая, перенесены. Новые даты заседаний будут опубликованы на сайте областного суда позднее, а участников процесса своевременно оповестят.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что ночью в городе и Кстово силы ПВО успешно отразили нападение дронов ВСУ. Сейчас сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС занимаются проверкой всех сигналов от местных жителей, отметил мэр.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь над Россией беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!