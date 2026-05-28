Краснов поручил оперативно восстановить работу Нижегородского областного суда

Председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов поручил оперативно провести восстановительные работы пострадавшего после удара беспилотника здания Нижегородского областного суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВС.

«Председатель ВС России подчеркнул, что ночная атака БПЛА, организованная украинскими боевиками, не повлияет на реализацию конституционных прав граждан», — отметили в высшей судебной инстанции.

В ночь на 28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Нижний Новгород. В результате атаки, предварительно, никто не пострадал, однако здание областного суда, расположенное в центре города, получило повреждения: локально разрушена кровля без последующего возгорания.

В самом суде сообщили, что судебные процессы, запланированные на 28 мая, перенесены. Новые даты заседаний будут опубликованы на сайте областного суда позднее, а участников процесса своевременно оповестят.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что ночью в городе и Кстово силы ПВО успешно отразили нападение дронов ВСУ. Сейчас сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС занимаются проверкой всех сигналов от местных жителей, отметил мэр.

