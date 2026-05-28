Пять золотоискателей, оказавшихся в ловушке в пещере в Лаосе, найдены живыми

NYT: пятеро из семи оказавшихся в ловушке в Лаосе золотоискателей найдены живыми

Пятеро из семи жителей деревни, оказавшихся в затопленной пещере в Лаосе, были найдены живыми спустя неделю. Еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, пишет The New York Times (NYT).

Согласно видеозаписи, снятой двумя дайверами-спасателями, золотоискателей обнаружили в небольшой камере в пещере. На опубликованных кадрах мужчины говорят, что они не травмированы, однако тяжело переносят отсутствие еды. У двоих из них были включены налобные фонарики.

Спасатели сообщили журналистам, что были рады найти выживших, но предупредили, что извлечь их на поверхность будет сложно. Также один из спелеологов-спасателей отметил, что ему и еще одному дайверу необходимо доставить золотоискателям еду, чтобы они набрались сил и смогли эвакуироваться.

Группа жителей провинции Сайсомбун вошла в пещеру 19 мая в поисках золота, однако сильные дожди вызвали внезапное наводнение, которое полностью перекрыло выход.

По словам спасателей, одному человеку удалось выбраться до того, как вода заблокировала проход. Именно он сообщил властям о произошедшем.

Для спасательной операции в отдаленный район прибыли около 100 специалистов из Лаоса и Таиланда. К миссии также присоединились международные эксперты, участвовавшие в знаменитом спасении детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг в Таиланде в 2018 году.

Ранее в Мексике шахтер выжил, проведя в затопленной пещере 14 дней.