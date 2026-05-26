В Лаосе семь золотоискателей оказались запертыми в затопленной пещере

В Лаосе развернули операцию по спасению золотоискателей из затопленной пещеры

В Лаосе спасатели шестой день пытаются добраться до семи человек, оказавшихся в запертыми в затопленной пещере, пишет Daily Mail.

Группа жителей провинции Сайсомбун вошла в пещеру 19 мая в поисках золота, однако сильные дожди вызвали внезапное наводнение, которое полностью перекрыло выход.

По словам спасателей, одному человеку удалось выбраться до того, как вода заблокировала проход. Именно он сообщил властям о произошедшем. Судьба остальных семи человек до сих пор неизвестна.

Для спасательной операции в отдаленный район прибыли около 100 специалистов из Лаоса и Таиланда. К миссии также присоединились международные эксперты, участвовавшие в знаменитом спасении детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг в Таиланде в 2018 году.

Спасатели работают в крайне сложных условиях: уровень воды постоянно поднимается, а сама система пещер уходит глубоко под землю и имеет множество затопленных проходов.

Для операции используются насосы, генераторы и тепловизоры. Водолазы уже начали продвигаться через затопленные участки к месту, где предположительно могут находиться пропавшие.

Местные власти предупреждали местных жителей не заходить в пещеру из-за риска внезапных наводнений, однако в район все равно приезжают золотоискатели.

Ранее в Мексике шахтер выжил, проведя в затопленной пещере 14 дней.