Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Лаосе семь золотоискателей оказались запертыми в затопленной пещере

В Лаосе развернули операцию по спасению золотоискателей из затопленной пещеры
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Лаосе спасатели шестой день пытаются добраться до семи человек, оказавшихся в запертыми в затопленной пещере, пишет Daily Mail.

Группа жителей провинции Сайсомбун вошла в пещеру 19 мая в поисках золота, однако сильные дожди вызвали внезапное наводнение, которое полностью перекрыло выход.

По словам спасателей, одному человеку удалось выбраться до того, как вода заблокировала проход. Именно он сообщил властям о произошедшем. Судьба остальных семи человек до сих пор неизвестна.

Для спасательной операции в отдаленный район прибыли около 100 специалистов из Лаоса и Таиланда. К миссии также присоединились международные эксперты, участвовавшие в знаменитом спасении детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг в Таиланде в 2018 году.

Спасатели работают в крайне сложных условиях: уровень воды постоянно поднимается, а сама система пещер уходит глубоко под землю и имеет множество затопленных проходов.

Для операции используются насосы, генераторы и тепловизоры. Водолазы уже начали продвигаться через затопленные участки к месту, где предположительно могут находиться пропавшие.

Местные власти предупреждали местных жителей не заходить в пещеру из-за риска внезапных наводнений, однако в район все равно приезжают золотоискатели.

Ранее в Мексике шахтер выжил, проведя в затопленной пещере 14 дней.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!