В Иркутской области выпускники жестоко избили лежавшего на асфальте мужчину

В Братске подростки избили мужчину
В Иркутской области полиция проводит проверку после нападения подростков на мужчину. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Братске, на улице Мира. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, заметно, как несколько молодых людей с ленточками выпускников жестоко пинают лежащего на асфальте мужчину. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

Как рассказали очевидцы, зачинщицей драки была девушка. После этого к процессу присоединились и другие. Видео инцидента полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей.

«Выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются участники конфликтной ситуации», – сообщается в публикации МВД.

На ситуацию обратили внимание и прокуроры. Специалисты ведомства поставили на контроль проверку. При необходимости сотрудники прокуратуры примут меры.

