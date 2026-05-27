Уголовное дело возбудили после того, как мальчик избил сверстницу в нижегородской школе

В Нижнем Новгороде завели дело после того, как мальчик избил сверстницу в школе

В Нижнем Новгороде после избиения девочки одноклассником в школе завели дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в одной из городских школ. Мальчик избил одноклассницу и это попало на видео, которое затем опубликовали в социальных сетях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава центрального аппарата Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение поручение стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого на Ставрополье подростки избили школьника. В результате он попал в больницу с многочисленными травмами, его состояние оценили как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перми избили школьника, который пнул женщину в автобусе.