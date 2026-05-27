Компания мужчин избила краснодарского инвалида из-за «неуважения» и попала на видео

В Краснодарском крае конфликт с компанией мужчин закончился для инвалида жестоким избиением. Об этом сообщает «ЧП Армавир».

Инцидент произошел на пересечении улиц Розы Люксембург и Кирова в Армавире. На кадрах с места видно, как несколько человек окружили инвалида, один из них стал наносить удары, в том числе и по голове пострадавшего.

Несмотря на то, что инвалид уже лежал на земле, агрессор продолжал его избивать. Вокруг находились мужчины, но длительное время игнорировали ситуацию, и только под конец ролика один из них попытался остановить нападавшего.

«Пострадавший сейчас в больнице: у него сотрясение мозга, тяжелые ушибы и синяки», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, причиной стало «неуважение». Молодой человек с ДЦП якобы не поздоровался.

Отмечается, что пострадавший инвалид с детства. Местные жители планируют обратиться в правоохранительные органы.

