Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Компания мужчин избила краснодарского инвалида из-за «неуважения» и попала на видео

В Армавире компания избила молодого человека с ДЦП

В Краснодарском крае конфликт с компанией мужчин закончился для инвалида жестоким избиением. Об этом сообщает «ЧП Армавир».

Инцидент произошел на пересечении улиц Розы Люксембург и Кирова в Армавире. На кадрах с места видно, как несколько человек окружили инвалида, один из них стал наносить удары, в том числе и по голове пострадавшего.

Несмотря на то, что инвалид уже лежал на земле, агрессор продолжал его избивать. Вокруг находились мужчины, но длительное время игнорировали ситуацию, и только под конец ролика один из них попытался остановить нападавшего.

«Пострадавший сейчас в больнице: у него сотрясение мозга, тяжелые ушибы и синяки», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, причиной стало «неуважение». Молодой человек с ДЦП якобы не поздоровался.

Отмечается, что пострадавший инвалид с детства. Местные жители планируют обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мужчину сожгли прямо в инвалидной коляске в Курганской области.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!