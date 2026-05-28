Задержанному во Вьетнаме россиянину грозят новые обвинения

Гражданину России, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже багажа в аэропорту, могут предъявить дополнительные обвинения. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

По словам дипломата, у консульства есть информация о возможности предъявления мужчине обвинений и по другим преступлениям, совершенным на территории Вьетнама.

Генконсул также отметил, что иностранцев, осужденных за уголовные преступления, после отбытия наказания обычно выдворяют из страны с временным запретом на повторный въезд.

Вьетнамские СМИ сообщали о задержании россиянина Александра Горба, подозреваемого в хищении багажа у граждан других стран. По данным местной прессы, мужчина действовал по одной схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки с багажной ленты в аэропорту Хошимина.

