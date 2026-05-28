Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Полицейские в Хакасии выяснили, кто уничтожил недавно созданный памятный геоглиф

МВД Хакасии: памятный геоглиф уничтожила бесконтрольно пасущаяся отара овец
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Хакасии овцы уничтожили высаженный в рамках акции «Сад памяти» геоглиф. Об этом ТАСС рассказали в республиканском МВД.

Об уничтожении саженцев сосен ранее сообщил заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик. По данным министерства лесного хозяйства республики, было уничтожено около 70% растений.

В ходе проведенных мероприятий, опроса свидетелей и сбора доказательств сотрудники полиции установили, что повредила и частично уничтожила саженцы сосен бесконтрольно пасущаяся отара овец. Владельцем животных является 28-летний житель Абакана.

Памятный геоглиф был создан 15 мая в сельском поселении Сапогов. 350 жителей республики высадили более 6 тыс. сеянцев сосны. Размер арт-объекта составил 100 на 100 метров.

12 мая сообщалось, что в Германии 50 овец разгромили отдел напитков в супермаркете.

Ранее сразу 300 овец сбежали с фермы в США.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!