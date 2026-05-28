Полицейские в Хакасии выяснили, кто уничтожил недавно созданный памятный геоглиф

В Хакасии овцы уничтожили высаженный в рамках акции «Сад памяти» геоглиф. Об этом ТАСС рассказали в республиканском МВД.

Об уничтожении саженцев сосен ранее сообщил заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик. По данным министерства лесного хозяйства республики, было уничтожено около 70% растений.

В ходе проведенных мероприятий, опроса свидетелей и сбора доказательств сотрудники полиции установили, что повредила и частично уничтожила саженцы сосен бесконтрольно пасущаяся отара овец. Владельцем животных является 28-летний житель Абакана.

Памятный геоглиф был создан 15 мая в сельском поселении Сапогов. 350 жителей республики высадили более 6 тыс. сеянцев сосны. Размер арт-объекта составил 100 на 100 метров.

12 мая сообщалось, что в Германии 50 овец разгромили отдел напитков в супермаркете.

Ранее сразу 300 овец сбежали с фермы в США.