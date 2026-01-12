В Германии десятки овец вломились в супермаркет

В Германии десятки овец отбились от стада и проникли в супермаркет. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 5 января в баварской общине Бургзинн. Около 50 овец и ягнят отстали от основного стада во время перегонки и забежали в открытый супермаркет. Очевидцы сняли на видео, как животные перемещаются по магазину. Вывести их обратно на улицу удалось примерно через 20 минут.

Сотрудники супермаркета отметили, что животные ничего не съели, однако разгромили отдел с напитками: при задевании полок стеклянные бутылки падали на пол. Владелец магазина в заявлении отметил, что сложно сказать, искали ли овцы что-то конкретное или просто пытались согреться. По его словам, животным особенно понравилось пространство около касс, где находилось больше всего людей.

По словам пастуха Дитера Михлера, он перегонял овец на зимовку, когда часть стада убежала. Он предположил, что животные отвлеклись на желуди на земле, а затем заинтересовались сумкой одного из покупателей и последовали за ним в супермаркет. Владельцы магазина сообщили, что не намерены выставлять Михлеру счет за уборку и поврежденный товар.

