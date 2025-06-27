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Сразу 300 овец сбежали с фермы в США

UPI: в США 300 овец сбежали с фермы и были пойманы
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czjonyyy/Shutterstock/FOTODOM

В США с фермы сбежали 300 овец, пишет Daily Mail.

Более 300 овец сбежали со своего пастбища в районе Маунтин-Драйв в Санта-Барбаре, вызвав хаос на местных дорогах. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Калифорнийского дорожного патруля, чтобы помочь фермеру собрать стадо и вернуть его обратно.

Как сообщила городская полиция в социальных сетях, сотрудники совместно с владельцем животных организовали акцию по отлову и перемещению овец.

«Наши сотрудники быстро прибыли на место и помогли владельцу собрать овец, благополучно доставив их в загон», — говорится в официальном заявлении.

К счастью, никто из людей не пострадал. Власти отметили, что инцидент стал «еще одним ярким примером необычных происшествий, характерных для города».

«Мы рады сообщить, что стадо вернулось туда, где ему и положено быть, и все вернулись к своей обычной жизни», — добавили офицеры.

Ранее сообщалось, что корова фермера в Германии считает себя овцой и возглавила их стадо.

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