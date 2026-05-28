В Госдуме предложили дать пенсионные льготы водителям пригородных маршрутов

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить единые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям троллейбусов, трамваев, автобусов городских, межмуниципальных и пригородных маршрутов. Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов рассказал, что подобная мера должна устранить искусственное ограничение для предоставления пенсионных льгот, а также сделает работу водителя пригородных маршрутов более привлекательной.

Парламентарий отметил, что вместе с этим предлагается снизить минимальную продолжительность спецстажа работы водителем общественного транспорта на три года при сохранении возрастных условий назначения пенсии.

До этого сообщалось, что в России необходимо предоставить право на досрочную пенсию водителям скорой помощи – соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким. Сегодня такое право есть у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев – депутаты отметили важность его распространения и на скорую помощь.

Ранее стал известен средний размер пенсий российских женщин.

 
