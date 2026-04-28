Представителям одной из профессий хотят дать право на досрочную пенсию

В России необходимо предоставить право на досрочную пенсию водителям скорой помощи – соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким. Сегодня такое право есть у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев – депутаты отметили важность его распространения и на скорую помощь, передает RT со ссылкой на копию документа.

Авторы законопроекта подчеркивают, что водители скорой не только перевозят пациентов, но и помогают медработникам, выполняют распоряжения фельдшеров и врачей, сопровождают пострадавших, участвуют в оказании первой помощи. Все это говорит о необходимости предоставления им дополнительных гарантий в связи с тяжелыми условиями труда водителей, выполняющих важную социальную роль, подчеркивается в документе.

«От них в буквальном смысле зачастую зависят жизнь и здоровье пациентов, поскольку своевременное доставление в медицинскую организацию является важным критерием хода лечения», — говорится в законопроекте.

Сегодня водители общественного транспорта на регулярных городских маршрутах могут выйти на пенсию досрочно при наличии 30 ИПК и страхового стажа от 20 лет у женщин и от 25 лет у мужчин. Первым такое право дается в 55 лет, вторым – в 50 лет, напомнили депутаты. В эту категорию они призвали включить и водителей скорой помощи, отметив, что они также проводят за рулем очень много времени, выполняя при этом важную миссию по спасению людей.

Напомним, мужчины со страховым стажем в 42 года и женщины со стажем в 37 лет могут выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общеустановленного возраста. Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, вторая категория граждан, кому пенсия может быть назначена досрочно, — многодетные матери, также досрочно пенсию могут получить инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности: мужчины, достигшие возраста 50 лет, женщины, достигшие возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 лет и 10 лет.

