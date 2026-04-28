Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Представителям одной из профессий хотят дать право на досрочную пенсию

В Госдуме призвали отпускать водителей скорой помощи на пенсию досрочно
FotograFFF/Shutterstock

В России необходимо предоставить право на досрочную пенсию водителям скорой помощи – соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким. Сегодня такое право есть у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев – депутаты отметили важность его распространения и на скорую помощь, передает RT со ссылкой на копию документа.

Авторы законопроекта подчеркивают, что водители скорой не только перевозят пациентов, но и помогают медработникам, выполняют распоряжения фельдшеров и врачей, сопровождают пострадавших, участвуют в оказании первой помощи. Все это говорит о необходимости предоставления им дополнительных гарантий в связи с тяжелыми условиями труда водителей, выполняющих важную социальную роль, подчеркивается в документе.

«От них в буквальном смысле зачастую зависят жизнь и здоровье пациентов, поскольку своевременное доставление в медицинскую организацию является важным критерием хода лечения», — говорится в законопроекте.

Сегодня водители общественного транспорта на регулярных городских маршрутах могут выйти на пенсию досрочно при наличии 30 ИПК и страхового стажа от 20 лет у женщин и от 25 лет у мужчин. Первым такое право дается в 55 лет, вторым – в 50 лет, напомнили депутаты. В эту категорию они призвали включить и водителей скорой помощи, отметив, что они также проводят за рулем очень много времени, выполняя при этом важную миссию по спасению людей.

Напомним, мужчины со страховым стажем в 42 года и женщины со стажем в 37 лет могут выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общеустановленного возраста. Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, вторая категория граждан, кому пенсия может быть назначена досрочно, — многодетные матери, также досрочно пенсию могут получить инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности: мужчины, достигшие возраста 50 лет, женщины, достигшие возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 лет и 10 лет.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!