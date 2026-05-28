Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ветврач объяснила нюансы кормления питомца только сухим кормом

Ветврач Костикова: держать животных на сухом корме можно при соблюдении условий
Shutterstock

Постоянно кормить питомцев сухим кормом можно только, соблюдая определенные условия, сообщила РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора А.А. Базылевского Анастасия Костикова.

По ее словам, для собак и кошек при таком питании подходит только полнорационный корм (содержит все элементы, необходимые питомцу каждый день) не ниже премиум-класса. Кроме того, животное всегда должно иметь доступ к чистой воде, так как в сухих кормах ее мало.

«Если у кошки или собаки есть хронические болезни (например, мочекаменная болезнь), перед переходом на питание сухим кормом необходимо обязательно консультироваться с ветеринарным врачом», — отметила Костикова.

Она пояснила,что специалист поможет подобрать правильную диету, сочетающую профилактический сухой и лечебный рацион.

До этого исследование показало, что наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки, а среди кошек — бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Структура расходов заметно изменилась. Если в прошлом в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги.

Ранее ветеринар рассказала, как правильно кормить питомца в жару.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!