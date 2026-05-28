Ветврач объяснила нюансы кормления питомца только сухим кормом

Постоянно кормить питомцев сухим кормом можно только, соблюдая определенные условия, сообщила РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора А.А. Базылевского Анастасия Костикова.

По ее словам, для собак и кошек при таком питании подходит только полнорационный корм (содержит все элементы, необходимые питомцу каждый день) не ниже премиум-класса. Кроме того, животное всегда должно иметь доступ к чистой воде, так как в сухих кормах ее мало.

«Если у кошки или собаки есть хронические болезни (например, мочекаменная болезнь), перед переходом на питание сухим кормом необходимо обязательно консультироваться с ветеринарным врачом», — отметила Костикова.

Она пояснила,что специалист поможет подобрать правильную диету, сочетающую профилактический сухой и лечебный рацион.

До этого исследование показало, что наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки, а среди кошек — бенгальские, абиссинские и ориентальные породы. Структура расходов заметно изменилась. Если в прошлом в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги.

