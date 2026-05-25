Стало известно, какие породы собак и кошек самые дорогие в содержании

Наиболее дорогими в содержании являются корги, хаски и беспородные собаки, а среди кошек самыми затратными оказались бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 3 тысячи владельцев собак и кошек, в 2026 году 49% респондентов столкнулись с ростом расходов на своих питомцев. Другие 32% россиян отметили, что их траты практически не изменились, а еще 19% указали на их сокращение.

«Структура расходов за год заметно изменилась. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги», — сообщили аналитики.

Среди собак самыми дорогими в содержании оказались беспородные питомцы, на нужды которых хозяева тратят 6,7 тысяч рублей в месяц. Затем следуют корги, уход за которыми обходится в 5,6 тысяч рублей, а также хаски, на содержание которых владельцы расходуют 5,5 тысяч рублей.

При этом 44% хозяев собак, взятых из приютов или с улицы, отметили необходимость дополнительных трат на коррекцию поведения, адаптацию и обучение животных. Среди владельцев породистых питомцев 36% заявили о больших расходах на уход за внешним видом и на специализированное питание.

Среди кошек самой затратной является бенгальская порода, содержание которой обходится в 6,3 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались абиссинские кошки с показателем 6,1 тысяч рублей, а на третьей строчке расположились ориентальские — 5,7 тысяч рублей.

