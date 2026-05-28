Врач рассказала, как справляться с бессонницей без лекарств

Людям, страдающим бессонницей, лучше справляться без препаратов, в решении проблемы может помочь правильная подготовка ко сну. Об этом врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова рассказала в интервью РИА Новости.

По ее слова, первой линией лечения бессонницы является когнитивно-поведенческая терапия, которая имеет структурированный подход.

Магомедова рассказала, что для устранения проблем со сном следует ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Спальню следует предварительно проветрить, обеспечить в комнате полную темноту и тишину. Также врач посоветовала за час до сна отказаться от использования гаджетов и не ложиться спать голодным.

Сомнолог подчеркнула, что могут помочь и релаксационные техники, например, дыхательные упражнения, медитация и прогрессивная мышечная релаксация.

До этого ученые Медицинского факультета Мэрилендского университета доказали, что оценки симптомов с помощью смартфона в реальном времени позволяют гораздо точнее выявлять эффект снотворных препаратов, чем привычные опросники.

