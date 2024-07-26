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Россиянам рассказали о природе шаровой молнии

Инженер Уйманов: шаровая молния является не такой неожиданной, как линейная

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Shutterstock/yaalan

Шаровые молнии действительно существуют, они представляют собой микрочастицу сверхплотного звездного вещества, которая собирает все вокруг себя. Об этом Pravda.Ru рассказал инженер-технолог Сергей Уйманов.

«То, что мы видим, это на самом деле ионизированная часть атмосферы вместе с водой, с пылинками, со всем, что в воздухе есть. Это все ионизированный воздух вокруг нее, и он-то и светится», — уточнил эксперт.

Он отметил, что поэтому шаровая молния является относительно более безопасной и не такой неожиданной, как линейная. Уйманов добавил, что при встрече с шаровой молнией нужно спокойно отойти в сторону и постараться не увлечь за собой воздух.

Академик Российской академии естественных наук Владимир Бычков до этого советовал закрыть все окна, двери и любые отверстия, ведущие на улицу, чтобы в квартиру не проникла шаровая молния. Также он порекомендовал отключить все электроприборы, поскольку шаровая молния может с легкостью их повредить или даже уничтожить. Если молния все-таки попала в квартиру, эксперт советует не двигаться и подождать, пока ее притянет какой-нибудь металлический предмет.

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