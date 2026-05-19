Москвич вскрыл сейф отца и отдал мошенникам слитки золота на 13 млн рублей

В Москве полиция задержала 21-летнюю девушку, которая забрала у 26-летнего мужчины наличные, валюту и пять золотых слитков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

26-летний москвич обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что неизвестные убедили его, что нужно срочно «декларировать» деньги. Мужчина вскрыл сейф своего отца, достал оттуда наличные и пять золотых слитков весом по 20 граммов каждый. Общая стоимость переданного имущества превысила 13,3 миллиона рублей.

Все это он отдал незнакомой девушке, которая подошла к нему на улице. Сотрудники уголовного розыска задержали пособницу аферистов, ею оказалась 21-летняя жительница столицы. Выяснилось, что девушка перевела полученные деньги своим кураторам на криптовалютный кошелек. Золотые слитки она отправила курьером на адрес, который нахвали ей по телефону.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают личности организаторов и возможных соучастников преступления.

Ранее тулячка поехала в Москву, чтобы «спасти» 3,4 млн рублей, передав их мошенникам.

 
