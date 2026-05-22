Россиянам рассказали, сколько источников дохода нужно во время кризиса

В кризис важно иметь три источника дохода: основную работу, дополнительный доход от ручного труда и постоянный поиск новых возможностей для заработка. Об этом «Москве 24» сообщил кадровый эксперт Илья Варакин.

По словам специалиста, в качестве дополнительного заработка может выступать размещение резюме на специализированных платформах и выполнение заказов на оказание услуг. При этом важно, чтобы такая деятельность не отвлекала от основной работы.

Эксперт добавил, что поиск новых возможностей включает исследование открывающихся рынков и потребностей в специалистах. Он подчеркнул, что в новых сферах всегда есть нехватка людей, а заработная плата бывает выше.

«Например, если сотрудник копирайтер, зарплата будет низкой, а если промпт-инженер, который также пишет тексты, но не на публику, а по алгоритмам для нейросети, то получит в 3 раза больше», — объяснил Варакин.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов до этого предложил в беседе с «Газетой.Ru» увеличить пенсии и зарплаты учителям. Депутат назвал несправедливым то, что педагоги получают 13600 рублей в месяц с учетом надбавок.

