В России могут изменить порядок выдачи больничных для тех, кто часто болеет

Минздрав предложил сократить срок выдачи больничных для часто болеющих
Министерство здравоохранения считает необходимым сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кто в течение полугода четыре раза и более признавался временно нетрудоспособным. Об этом, ссылаясь на проект ведомственного приказа, сообщает РИА Новости.

В таких случаях после открытия больничного медики организуют врачебную комиссию для проведения дополнительных обследований пациента или направления его на стационарное лечение. После истечения срока трехдневный больничный может быть продлен по их решению или же закрыт.

В документе говорится, что это правило не распространяется на случаи оформления больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих заместительной почечной терапии, карантине, а также при всех случаях оказания стационарной медицинской помощи.

26 мая сообщалось, что треть (31%) больничных россиян перерастает в затяжные, то есть длятся более недели. А 25% сотрудников уходят на больничный три и более раз в год.

Ранее выяснилось, что большинство россиян продолжают работать во время болезни.

 
