Треть больничных россиян длятся больше недели, октябрь — пиковый месяц

Треть больничных длятся более недели, а каждый четвертый болеет трижды в год

Треть (31%) больничных россиян перерастает в затяжные, то есть длятся более недели. А 25% сотрудников уходят на больничный три и более раз в год. Это показало исследование страхового брокера Mains, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению аналитиков компании, программы ДМС, страхование жизни и стандартные бенефиты перестали быть конкурентным преимуществом при найме и удержании персонала. Они превратились в обязательную часть социального пакета, которая не оказывает принципиального влияния на решение специалиста о трудоустройстве. Для бизнеса программы ДМС могут стать статью потерь, если приобретать их без учета специфики отрасли, глубокого анализа потребностей коллектива.

«Универсальные программы ДМС не работают против «ядра потерь» — 20-30% сотрудников, на которых приходится 70% дней нетрудоспособности. — Адресное сопровождение (диспансеризация, телемедицина, контроль восстановления) способно сократить потери компании минимум на 15%. Бизнес уже научился считать окупаемость автоматизации и обучения. Важно теперь принять тот факт, что здоровье коллектива — это актив. Переход от набора услуг к системе управления заболеваемостью позволяет не просто тратить на ДМС, а получать измеримый эффект», — подчеркнул Леонид Екутич, заместитель генерального директора Mains.

Так, анализ больничных листов на примере отрасли энергоприборостроения со средней численностью застрахованных по ДМС 400 человек показал, что за год оформляется более 330 больничных листов. Общие потери рабочего времени составляют 2600 рабочих дней и более. Ключевой фактор убытков — не разовые ОРВИ, а рецидивы: из 180 сотрудников, болевших хотя бы раз, четверть (25%) уходили на больничный 3 и более раз в год. Группа сотрудников с 5 и более эпизодами нетрудоспособности теряет в среднем 50 рабочих дней в год на человека. 31% больничных продолжаются более 7 дней, что является явным маркером осложнений и хронизации.

Важно учитывать, что недолеченный сотрудник, даже если он находится на рабочем месте, теряет вовлеченность, у него снижается концентрация внимания. Хроническая усталость становится причиной ошибок и брака. Отдельный тревожный сигнал — высокая доля повторных приемов у неврологов, гастроэнтерологов и эндокринологов. Это указывает на хронические процессы, которые не лечатся точечно.

Пик открытия больничных, как правило, приходится на октябрь. У работодателя есть окно в 2-3 месяца для профилактики: вакцинация, программы укрепления иммунитета и пр. Сегодня же большинство компаний работают в реактивном режиме: «заболел — лечим».

